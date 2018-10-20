不實言論擾亂選情 警：已移送56件67人

至本月18日止，全國移送賄選案件57件427人，目前另已掌握640件賄選情資，正持續監控可疑人士，另偵辦移送選舉誹謗案件56件67人。圖為警政署長陳家欽。（資料照）

2018-10-20 13:37

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署與各地檢署合作查察賄選工作，統計至本月18日止，全國各警察機關已移送賄選案件57件427人，目前另已掌握640件賄選情資，正持續監控可疑人士，另偵辦移送選舉誹謗案件56件67人，其中屬網路不實言論（假消息）案件35件41人。

警政署表示，已移送賄選案件57件中，禮品賄選案40件338人，餐會賄選案件3件25人，現金買票11件61人，幽靈人口1件1人，賣票1件1人、期約當選後提供福利金1件1人，移送案件更有4件經檢察官起訴在案，6人經檢方向法院聲請羈押獲准，各地區以彰化縣警局移送10件147人成效最為卓著。

而選舉期間，除傳統黑函文宣攻擊外，利用社群媒體於網路上散布不實言論（假消息）企圖影響選舉公平性，可能觸犯刑法第310條誹謗罪，以及公職人員選舉罷免法第104條散布謠言或傳播不實之事意圖使人不當選，為此加強偵辦不實言論假消息，共56件。

另警政署特別指示刑事局偵九大隊與科技研發科、偵查科成立查緝假消息專責小組，負責偵辦及機動支援縣市警局偵辦網路不實言論案件，目前亦已偵破4件，並移送相關地檢署，如日前不明人士冒用身分創立臉書粉絲專頁及於南部水患期間散布「救災裝甲兵荷槍實彈」不實訊息案。

警政署重申，在選舉最後階段，各警察機關與檢察機關將密切合作，全力查緝賄選及選舉賭盤案件，絕不容許黑道幫派以暴力不法手段介入選舉，並嚴查不實言論假消息影響選舉公平性，再次呼籲民眾安心、勇於檢舉賄選，可獲得高額獎金。