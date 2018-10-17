竹縣再傳賄選！村長參選人樁腳送XO醬 3人坦承收禮釋回

2018-10-17 18:02

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣再傳賄選疑案！

新竹縣頭前溪溪北地區某村長參選人的羅姓樁腳被控，涉嫌在今年6、7月間透過宗親會名義，鎖定具有投票權的特定對象，每人致贈2罐價值約200元的XO干貝醬。

新湖警分局偵查隊獲報後，會同轄區派出所同步傳喚13名收受禮品的選民，也順利扣得殘存的XO醬2罐。

到案7人中，有3人坦承接受羅姓樁腳的期約，檢方訊後已先把3人釋回。至於住院中的羅男被列涉嫌行賄的重要對象，確認其健康無虞後，近日就將約談到案，不排除全案有向上發展可能。