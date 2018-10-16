10/16 大樂透、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

2018-10-16 21:12

〔即時新聞／綜合報導〕今天（10月16日）台彩各項開獎獎項及獎號。

大樂透：01、24、39、40、46、49，特別號：33。

49樂合彩：01、24、39、40、46、49。

雙贏彩：02、08、09、10、11、12、15、16、17、18、19、23。

今彩539：01、05、19、29、39。

39樂合彩：01、05、19、29、39。

3星彩：486。

4星彩：7619。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站

  • 大樂透、49樂合彩開獎號碼。（翻攝自東森財經新聞）

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  • 雙贏彩開獎號碼。（翻攝自東森財經新聞）

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  • 今彩539、39樂合彩開獎號碼。（翻攝自東森財經新聞）

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  • 3星彩開獎號碼。（翻攝自東森財經新聞）

    3星彩開獎號碼。（翻攝自東森財經新聞）

  • 4星彩開獎號碼。（翻攝自東森財經新聞）

    4星彩開獎號碼。（翻攝自東森財經新聞）

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