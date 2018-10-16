10/16 大樂透、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

〔即時新聞／綜合報導〕今天（10月16日）台彩各項開獎獎項及獎號。
大樂透：01、24、39、40、46、49，特別號：33。
49樂合彩：01、24、39、40、46、49。
雙贏彩：02、08、09、10、11、12、15、16、17、18、19、23。
今彩539：01、05、19、29、39。
39樂合彩：01、05、19、29、39。
3星彩：486。
4星彩：7619。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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大樂透：01、24、39、40、46、49，特別號：33。
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雙贏彩：02、08、09、10、11、12、15、16、17、18、19、23。
今彩539：01、05、19、29、39。
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