違停工地入口 怪手直接砸爛轎車推進地基

怪手司機疑似不滿工地前的違停車，直接搗爛後推進地基。（記者王捷翻攝）

2018-10-09 20:43

〔記者王捷／台南報導〕陳姓男子與朋友將三輛轎車違停在工地出入口的人行道上，怪手司機疑似不滿陳男阻擋，開怪手將陳男轎車砸爛，還將轎車推進工地地基，換來工地勞工一陣歡呼，事後陳男到警所提告毀損。警方懷疑有工地吸血蟲，找工地的承包商詢問，業者指出陳男違停後沒有講到錢的事，警方目前已經受理陳男提告的毀損案，並成立專案小組，調查陳男以及友人是否有組織犯罪的嫌疑。

警方指出，25歲的陳男，自稱是自由業，他9日下午與友人將三輛轎車違停在人行道上，自稱圖個方便才會違停，沒有其他意思，沒想到工地的工人卻找他們麻煩，請他們離開，但還沒離開，怪手就開來，砸爛他們的車。

據調查，被怪手毀損的車一共三輛，陳男的轎車最嚴重，整輛被怪手壓爛，推進工地地基中，另外兩輛車則是遭到怪手推擠、壓損，不過還有辦法駕駛，事發後陳的兩位友人就將各自的轎車開走，由於陳男的車最嚴重，因此向警方報案，並怒稱，就算他違停也不能砸車。但警方到場時雙方人馬已經離開。

警方問到陳男人行道這麼長，為何剛好就選在工地出入口的人行道？陳男辯稱說不曉得，讓警方懷疑陳男的目的，但是目前仍將陳男當作是被毀損的受害人，已經與工地承包商聯絡，了解初步狀況，稍晚將傳喚怪手司機到警所說明。

承包商指出，不曉得陳男與友人到底違停多久，幾名違規停車的男子都沒有提到錢的事，只曉得9日在工地時，因為違停一事與工人口角，怪手司機才會將轎車搗爛，會配合警方調查。同時，警方也懷疑陳男與友人將轎車剛好違停在工地門口，另有其他目的，已經組織專案小組，調查是否有組織犯罪的情事。

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