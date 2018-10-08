不滿被抓、強制送醫，男持汽油彈連丟3警局、1消防隊

詹姓男子當時投擲汽油彈後騎贓車逃逸的身影被拍下。（資料照，記者周敏鴻翻攝）

2018-10-08 21:41

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市40歲詹姓男子曾因案被警方查獲，以及因精神疾病被消防人員強制就醫，因而對警、消心生不滿，去年7月間騎乘贓車接連到八德警分局、四維派出所、八德派出所及消防局八德消防分隊丟擲汽油彈，所幸員警、消防隊員及時滅火，才沒釀成嚴重傷亡，逃亡過程兩度欲警車盤查，詹男都囂張衝撞警車，最後在棄車逃逸時被警方制伏，另查出他涉及多起竊盜案，桃園地院法官審結依放火燒燬現有人所在之建築物未遂等罪，判處他共應執行有期徒刑7年，得易科罰金部分則應執行1年2月。

判決指出，詹男因對警、消不滿，去年7月3日凌晨先至八德區永福西街公園丟擲汽油彈，隔天晚上騎機車，接連到四維派出所、八德警分局、八德派出所丟擲汽油彈，分別燒毀四維所警用機車排氣管防燙蓋、分局員警私人機車，所幸員警及時發現將火勢撲滅，而持汽油彈攻擊八德所時，丟擲過程引信未點著而未釀災。

判決指出，詹男逞凶後騎到新北市土城區偷走一輛機車，5日凌晨再次騎回八德區朝八德消防分隊丟擲汽油彈，消防人員趕緊通知同事滅火，但分隊車庫通道、地板、牆壁、鐵門都有受損。

詹男連續朝警局、消防分隊縱火，騎機車逃亡時兩度遇到員警盤查，他囂張衝撞警車、與員警扭打，最後在棄車逃逸時被警方制伏，也查出他過去涉犯的多起竊盜案件。