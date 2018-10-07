涉洩底價索回扣 友達2採購工程師遭起訴

2018-10-07 14:10

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕友達光電游姓、黃姓工程師，涉嫌向廠商索取回扣，在採購案動手腳制定較高的底價，讓配合廠商得標，廠商事後以6500萬得標，並依承諾付155萬元給2人朋分。新竹檢方依背信及偽造文書罪嫌起訴。

檢方調查，負責友達光電設備、耗材採購業務的游姓、黃姓工程師2人，2014到2015年間辦理5千萬元以上採購案，按公司規定需辦招標，流程由承辦人採過往採購合約價，擬定底價，報由稽核、採購主管核定底價後，與參與投標設備公司議價，讓友達可買到低於預定底價，最後再選投標價較低的廠商。

游、黃2人利用辦理採購案機會，得知仲棠、宏瑞2家公司有意投標，2人本應誠實信用執行採購，不得利用採購職權向廠商索取回扣，並依循友達採購、招標簽核流程，為友達公司爭取最大利益。

但游、黃2人向仲棠索取回扣，竟由黃男先向仲棠戴姓副總商談回扣事宜，議定游、黃為確保仲棠能得標採購，仲棠同意付決標價的5%做為2人回扣，因此游在設計採購案合理底價時，未依友達往例制定底價，直接以仲棠報價的88折，算出6997餘萬做為採購底價。

2015年游黃2人以仲棠報價6997萬元，偽造成參考往例的採購合約價（高於合理底價6298萬元），並在採購會議中，取信於採購及稽核主管，最後核定底價6900萬。

游確認購案底價6900萬元後，即通知宏瑞、仲棠至友達公司議價及投標，經議價後，宏瑞公司以6600萬元投標，仲棠戴姓副總經理獲游男暗示下以6500萬元投標，最後仲棠公司6500萬元得標，工程於當年12月31日開工；2016年戴男向友達請款後，共付給2人146餘萬元，游、黃2人朋分回扣。

游男又於辦理濾網採購案，洩漏供應商晟鼎科技的報價，寄給另間競爭公司愛美克業務，並於郵件內文註明：「黃底部分需議價」，無故將友達供應商報價洩漏給競爭對手的業務，最後愛美克業務依對手報價，報出比對手低價的價格搶標得手，違背職務行為。事後友達高層接獲廠商檢舉，指內部有人收取回扣，因而清查發現這起回扣弊案，向調查局報案。

檢方調查，雖游男始口否認收回扣，但黃全盤供出，坦承收取回扣，且2人有分錢，新竹檢方依背信、偽造文書罪嫌起訴2人。