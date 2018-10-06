散佈「小英勘災裝甲兵荷槍實彈」 假訊息 造謠者抓到了！

2018-10-06 13:47

〔記者邱俊福／台北報導〕臉書「正宗！鬼島狂新聞！」管理者那姓男子，涉嫌張貼2張LINE截圖，假冒國軍雲豹裝甲車駕駛，稱蔡總統南下勘災時，指示陪同的救災裝甲兵荷槍實彈，槍枝都上膛等不實訊息，刑事局偵九大隊第一隊據報追查，昨天將那嫌查緝到案，依偽造文書及侮辱公署罪移送高雄地檢署偵辦。

警方調查，35歲那嫌，在高雄地區從事養殖魚、蝦的水產業者。那嫌到案後雖表達，因對目前政府不滿，在一些群組、網路上看到該截圖，才會轉貼。但警方從截圖的細節與其他網路並未看到相同截圖，僅出現在「正宗！鬼島狂新聞！」，懷疑截圖根本是那嫌所為。

警方說，今年8月26日臉書用戶「正宗！鬼島狂新聞！」張貼2張LINE截圖，散佈不實消息後，總統府及國防部立即發布新聞澄清，強調為遂行救災工作，歷來國防部所有參與救災兵員均無武裝，相關車輛裝備亦同，該臉書專頁所張貼內容為造假的不實內容，並向刑事局報案。

刑事局立即成立專案小組，並報請高雄地檢署指揮偵辦，經依據國防部報案所提供線索及網路相關訊息追查，鎖定那嫌涉有重嫌，前天專案小組蒐集相關證據後，昨天向高雄地院聲准搜索票，前往高雄市苓雅區將那嫌查緝到案，並查扣作案手機1支（內含涉案臉書帳號相關證據），依法送辦。