毒販也被騙！走私「一粒眠」遭查獲 發現竟是安眠藥

2018-10-05 17:27

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕 毒販走私毒品遭查獲，意外發現黑吃黑！陳姓男子今年6月利用「喇叭音箱」夾藏「一粒眠」寄送出口至馬來西亞，遭航警與海關查獲，不料該批藥錠送至交通部民用航空局航空醫務中心檢驗後，確認為安眠藥，並非毒品「一粒眠」，陳姓男子落網時坦承運毒，警方告知包裹內夾藏的是安眠藥偽裝的「一粒眠」才知道自己被騙。

航警局安全檢查大隊與關務署臺北關，於今年6月22日在永儲快遞貨物出口專區執檢時，發現2件以「喇叭音箱」名義申報出口至馬來西亞之貨物可疑，開箱查驗時，在音箱內查獲9700顆橘紅色藥錠，其外包裝以日文註明「硝甲西泮」，即是第三級毒品「一粒眠」，送請交通部民用航空局航空醫務中心檢驗後，確認為安眠藥。

航警調查後鎖定送貨之陳姓男子與其林姓妻子涉有重嫌，專案小組先於9月20日派員在臺中市龍井區竹師路一帶逮捕林姓女子到案，並於住處查獲安非他命18公克、K他命18.2公克及分裝袋，陳男則於昨天下午在臺中市大肚區沙田路一帶落網。

陳男向警方坦承以新臺幣10萬元代價，幫人寄送該批毒品，直到警方告知，該批毒品已被安眠藥混充，陳男才發現自己被騙了。警方訊後，依違反毒品危害防制條例移請臺灣桃園地方檢察署偵辦，並將持續向上溯源，擴大追查幕後集團共犯。