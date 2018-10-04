韓國瑜被控菜蟲案簽結 核發獎金案續偵辦中

2018-10-04 18:39

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦台北農產運銷公司前總經理韓國瑜被控菜蟲案及核發獎金案，分別於去年1月及今年6月，兩度傳喚韓國瑜；據悉，關於北檢偵辦韓國瑜一案，共分給2位民生犯罪專組主任檢察官偵辦，針對前年颱風肆虐，疑有菜蟲哄抬菜價的部分，北檢查無不法已簽結；至於核發獎金的部分，仍由北檢偵辦中，選前應不會有結果。

關於菜蟲案的部分，因前年颱風接連肆虐全台，但風災遠離後蔬果價格仍居高不下，為查緝是否有「菜蟲」、「果蟲」藉機囤貨、哄抬物價，時任行政院長林全要求相關單位嚴查，北檢當時指派「打擊民生犯罪」兩名主任檢察官許祥珍（已調升高檢署檢察官）、周慶華查案，並率同多名檢察事務官，偕同行政院官員前往濱江果菜市場了解。

據悉，許祥珍主辦的部分為，韓國瑜被控未經北農董事會同意，擅自核發端午、中秋節獎金近8千萬元，涉違反公司法及刑法背信等罪。至於周慶華則負責調查前年颱風肆虐後，菜蟲、果蟲哄抬價格的部分。

針對菜蟲案的部分，去年1月，承辦主任檢察官除傳喚韓國瑜及相關證人到案外，另親自前往北農調取「異常區間交易的進貨量出貨量」等資料，進行分析以了解有無人為哄抬菜價及果價等不法情況；全案偵查1年多之後，查無韓國瑜涉及菜蟲案等不法的證據，已將此部分簽結。

關於核發獎金的部分，韓國瑜繼去年1月赴北檢出庭後，今年6月二度被傳喚到庭；當時已投入高雄市長參選的韓國瑜受訪表示，「我期待一場公平、公正的偵訊，我想這個要求是最基本的」；韓國瑜指他到任北農後，每一年只要公司賺錢，都會發給員工獎金，第1年發4200萬、第2年發5千多萬、第3年發了6千多萬、第4年發8400萬，每一次都經過董事會決議通過並報股東大會。

據了解，檢方為了避免偵辦動作影響選情，包括韓國瑜被控濫發獎金的部分，以及北農現任總經理吳音寧被檢舉違法贈菜、贈酒等案，於選舉結束之前都不會有結果。