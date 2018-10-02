後座未繫安全帶挨罰照片網路瘋傳 警方：攔撿非逕行檢舉

2018-10-02 21:02

〔記者廖淑玲／雲林報導〕「國道開始抓後座未繫安全帶2人$6000」，網路四處瘋傳這張劉姓車主被告發的罰單，由於被取締的是後座未繫安全帶，加上有網友誤認為是警方逕行舉發，直呼警方拍照技術神準，但經過比對，才知這張罰單是攔檢，而非逕行舉發。

依據道路交通管理處罰條例規定，駕駛、前座或小型車後座乘客，沒繫安全帶罰駕駛，發現後座成人未繫安全帶，一般道路罰汽車駕駛人1500元，國道或快速道路罰3000至6000元。

網路傳出這張國道公路警察局第三公路警察大隊員林分隊開出的罰單，違規內容是後座乘客2人未繫安全帶，恐挨罰6000元，網友紛紛痛罵政府搶錢，甚至有人稱讚警方照相技術高超，連後座乘客2人未繫安全帶都拍得到。

但經過比對，雲林警方表示，該張罰單是攔檢並非逕行舉發，但也提醒大眾，國道一發生重大交通事故，乘客的生死存亡都與安全帶有關，沒繫安全帶的駕駛、乘客能倖存者很少。

警方分析，依美國疾病管制暨預防中心研究，安全帶可大幅減少死亡與重傷風險。對駕駛人和前座乘客來說，安全帶可減45%死亡風險，重傷風險更降低50%；安全帶可防止駕駛人和乘客在車禍時被拋出車外，而沒繫安全帶者，在車禍中被拋出車體的機率高出30倍，被拋出車體致死的機率超過4分之3，呼籲不論是駕駛人或前、後座乘客務必繫好安全帶。