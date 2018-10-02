花蓮縣府再推自付拆除違建費 遭議員7度封殺

花蓮縣政府打算推自治條例，欲擬定住戶自付拆除費的收費標準，結果今（2）日在議會臨時會第7度遭封殺。（資料照）

2018-10-02 20:37

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮縣位處地震高危險區，但至今尚有3000件以上的違建尚待拆除，過去在2018年花蓮地震時，就因為違建問題造成多處住宅倒塌；今日（10月2日）花蓮縣政府再推「強制拆除違章建築收取費用自治條例草案」，欲擬定收費標準，結果在議會臨時會中又遭多數議員反對，已是連續4屆議會、第7度封殺。

綜合媒體報導，花蓮縣府在今年度歲出預算129億元，只有「違章建築處理業務費」被狂砍至20萬元，其餘預算全數過關，而去年的拆除預算更只剩1000元；今天（10月2日）花蓮議會召開臨時會，第7次送審。

縣府建設處長鄧子榆表示，此草案早在2000年就擬定好，已經陸續6次進議會審議，條例總共只有5條，第3條訂定一個由民眾自付費用的拆除標準，目前全國已經有台北市、新竹市、雲林縣、嘉義縣、台南市及金門縣通過上路，希望能嚇阻違建。

但這個提案，又遭多數議員反對，花蓮議會建設小組召集人，民進黨籍議員施金樹表示，多數議員認為花蓮的大環境不好，「若是拆除費用由民眾來負擔，會製造不少社會成本」。

施金樹指出，雖然違建「不可取，非常討厭」，但也沒達到可惡可恨，「花蓮家家戶戶都有違建」，連在座的議員與官員幾乎都不可能否認，認為這是歷史共業；而民進黨籍議員鄭乾龍表示，現在即將面臨年底大選，此案還是先退回，讓下一屆議員決定「比較客觀」；無黨籍議員笛布斯‧顗賚認為「全國也只有6個縣市通過」，也附議交給下屆議員決定。

花蓮縣府有官員無奈地表示，議會不給縣府拆除費，而且從2006年至今，每年都提案對違建屋主收取拆除費，但每次都被議員擱置，「議員都推給下屆，是還要延幾屆﹖」