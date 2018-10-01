檢察官、法官都烏龍！ 明明羈押 卻被控偷玉還判刑

2018-10-01 23:55

首次上稿 22:15

更新時間 23:55

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市39歲有竊盜前科的姜姓男子被控於2016年11間駕駛詹姓友人車輛，於中壢區行竊林姓女子放在住處門口盆栽內的豐田玉，桃園地檢署檢察官依竊盜罪起訴，桃園地院法官於今年3月間判處他拘役50天，姜男未上訴、全案確定；豈料，日前準備發監執行時，桃檢執行科檢察官核閱卷證時，發現竊案發生的時間，姜男因另案羈押在新竹看守所，不可能「越獄」犯下竊盜案，但從地檢署到法院都沒察覺，桃檢執行科檢察官發現後主動聲請再審，避免姜男50天的「冤獄」。

今年3月間的判決指出，2016年11月14日早上8點多，姜男駕駛詹姓友人的自小客車，行經桃園市中壢區某民宅前，見門口盆栽裡有一塊長40公分、寬25公分的豐田玉，直接偷走後駕車揚長而去，警方接獲林姓屋主報案，根據車號找到車主詹男，由於詹男遲未到案說明，警方直接依竊盜罪嫌將他移送桃園地檢署，詹男之後被檢方發布通緝，直到2017年6月間才到案，他在偵查庭喊冤「車子是我的，但當時借給姜男開，我沒有偷豐田玉」，檢方另傳喚姜男到案說明，姜男坦承曾跟詹男借車，豐田玉也是他偷的，因此，檢方依竊盜罪嫌起訴姜男，並向法院聲請簡易判決，至於詹男則獲不起訴處分。

聲請簡易判決是因事證明確，法官審理時不一定要傳喚姜男出庭，桃園地院法官僅在準備停傳喚過姜男，今年3月間就依竊盜罪判處他拘役50天，法官在判決書中還曾提及「念在被告犯後坦承犯行、非無悔意」；至於姜男收到判決書也未上訴、全案確定。

就在姜男準備發監執行時，桃檢執行科檢察官核閱卷證，發現姜男於2016年10月1日至12月13日，因另案羈押新竹看守所，不可能於2016年11月14日行竊豐田玉，因此，依「刑事訴訟法」第427條第1款規定，在今年5月間向桃園地院聲請再審，桃院審理後認為具有再審之理由，於9月20日裁定再審，避免姜男50天的冤獄。

法界指出，依規定檢察官、法官都要比對被告過去前科、羈押日期等，此案會發生烏龍，代表沒有徹底執行基本查驗流程。

對此，桃檢表示，執行科檢察官對於有罪確定判決，都會再一次主動審核卷證，若發現有新事實、新證據，或是發現犯罪事實與所採用證據顯屬不符，基於受判決人的利益，都會主動聲請再審或提出非常上訴。