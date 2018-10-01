女用媽媽名字一人分飾兩角 騙走男網友16萬元

2018-10-01 12:02

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市26歲邢姓女子於2014年間，冒用媽媽的名字「張XX」，在網路認識一名林姓男子，兩人僅以網路、電話聯繫，刑女確認林男對「她」有意後，佯稱自己的林姓友人急需資金周轉，希望林男可以借他錢渡難關，也算是幫「她」的忙，林男不疑有他、總計借出16萬元，刑女假扮林姓友人出面取款後，林男再也找不到網上那個「張女」及取款的「林姓友人」才知被騙，經查原來「張女」跟「林姓友人」是刑女一人分飾兩角唬弄他，林男氣得報案控告刑女，桃園地檢署檢察官偵結依詐欺罪嫌向法院聲請簡易判決。

林男指控，刑女以「張XX」名義與他接觸，兩人僅透過網路、電話聯繫，看準他有意追求的心態，要求他借錢給「林姓友人」周轉，2014年7月26日，他在龜山區民安街郵局前，交付5萬元給該名「林姓友人」，2個月後又再借了11萬元，事後「林姓友人」都沒依約還款，他頻頻詢問「張女」，豈料，「張女」也一併消失無蹤，之後才知原來「張女」是刑女假冒，而出面取款的「林姓友人」就是刑女。

林男另提出刑女冒用「林姓友人」借錢的借據，而戶籍資料也證明「張女」是刑女媽媽的名字無誤，加上刑女坦承一人分飾兩角騙錢，檢方偵結依詐欺罪嫌向法院聲請簡易判決。