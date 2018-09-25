新竹虐童生父遭肉搜 當天就被公司開除

2018-09-25 21:14

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹虐童案網路鄉民正義持續蔓延，男童父親租屋處遭黑衣人踹門要他「踹共」，還有網友丟雞蛋抗議；隔天甚至有人查到男童父親工作處，懷疑他躲在公司，紛紛到場要揪出生父，也造成公司與附近鄰居的困擾。男童生父先前工作的冷氣安裝公司老闆今天發出聲明說，事發當天就已經將他開除，呼籲激情民眾勿再殃及無辜。

新竹市長林智堅今天在議會說，基層警察和社會處同仁在第一時間協助受虐男童家人安置，讓受虐男童和哥哥都有妥善照顧，後續也將對生父提獨立告訴，剝奪男童生父的親權及監護權，希望透過公部門力量，捍衛男童跟哥哥的權益。

林智堅說，這幾天社會處和警察同仁花費很多時間和精力協助男童家人，男童目前受到妥善照顧安置，也進一步到醫院全面健康檢查。目前全案依刑法強制罪和傷害罪將生父和同居人送辦，希望還給男童健康、有隱私的成長環境。

林智堅說，對社會大眾提供的建議與指教，市府虛心接受。至於法令修改問題，將在個案告一段落後，責成社會處檢討因應。未來在類似案件處理過程中，有可能因法令規定讓執行上面臨困難之處，會進一步檢討。

林智堅強調，希望大家能夠體諒了解同仁的努力及付出，市府將檢討法令相關問題，希望能做得更完善、讓家長們放心。他也呼籲保障兒童隱私，希望民眾勿散播不實謠言或男童相關個資及照片，避免對孩子造成二次傷害。

冷氣公司羅姓負責人今天出面澄清，事發當天已開除男童生父，網友舉動造成公司和附近鄰居困擾，希望網友們不要殃及無辜。