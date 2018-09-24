妹遭性侵卻求情「不想哥哥被關 」 兄輕判2年獲緩刑

2018-09-24 16:51

〔記者黃捷／台北報導〕新北市一名22歲的哥哥，2年多前趁家中沒人，性侵當時只有11歲的妹妹，被檢察官依對未成年強制性交罪起訴，但士林地院審理時，妹妹供稱自己沒有反抗，還為哥哥求情，不希望哥哥被關，合議庭遂改依對未成年性交罪判刑2年，緩刑5年。

妹妹供稱，2016年的寒假某日下午，哥哥走進房間找她，從一個盒子裡拿出圓圓的東西後，先脫了她的褲子跟內褲，並掀開上衣解開內衣，隨後再脫下自己的褲子及內褲，把圓圓的東西套上生殖器，就和她做了。

妹妹說，哥哥一直晃動身體，她不知道時間有多長，但記得哥哥有說「戴保險套沒關係」，她因此沒有反抗，當時家裡沒其他人，她也沒有喊叫，哥哥結束後就把圓圓的東西拉出來，丟進廁所垃圾桶，從頭到尾沒有對她施暴。

合議庭調查發現，兄妹倆的家庭很複雜，母親與前夫生了4個子女，再婚後又生了8個小孩，兄妹倆在後面8個之中，而哥哥與祖母一起居住，因隔代教養導致性觀念偏差，且當時年僅19歲，才會因性衝動上了妹妹。

合議庭考量哥哥因家庭功能不彰、人生經驗不足，歸責可能性較低，且犯後坦承犯行並道歉，儘管妹妹表示原諒，未索求任何賠償，他仍努力籌錢給妹妹3萬元，足見悔意及可塑性，遂依對未成年性交罪判刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應接受24小時認知教育輔導。