持刀強收萬元保護費被拒 男割傷巡佐被逮

2018-09-23 09:16

〔記者吳昇儒／基隆報導〕39歲陳姓男子22日晚間11時30分前往基隆市新豐街一處滷味攤，持刀向老闆表示要收保護費1萬元，被拒絕後竟想衝進櫃台，與老闆對峙。一旁的店員趕緊報警處理。警方到場後，將陳男壓制，過程中一名巡佐遭刀割傷手指，當場濺血，所幸並無大礙，但陳男情緒激動，在警方戒護下先行就醫。全案將朝強盜未遂、妨害公務等罪偵辦。

店家向警方表示，案發當時陳男跑到店內說要收保護費1萬元，告訴他沒有交保護費的規定後，他拿出刀械竟想強衝進櫃台內，店長只好先用椅子跟他對峙，另外想拿麻辣湯阻擋他，可惜太重，無法發揮功效。

基隆市警二分局八斗子分駐所接獲報案後，立刻派遣巡佐王和瑚、警員邱筱淇、周迦勒、謝張彬到場處理，警方到場時，陳男手持藍波刀，情緒非常激動，經員警勸阻後，仍不聽勸從，故由王姓巡佐等3人上前壓制，壓制過程中王員不慎遭刀子劃傷左手中指和無名指，血流不止，而陳男在壓制過程中有些許擦傷，雙方均送往三軍總醫院救治。

據悉，陳男曾經酒駕被逮，有公共危險前科，但他精神狀況有問題，領有中度身心障礙手冊。

警方指出，犯嫌因情緒激動，經醫生施打鎮定針之後，目前暫時留院觀察，現場交由警員戒護，另王姓巡佐遭劃傷中指傷口較深縫了三針後，幸無大礙，但因犯嫌情緒不穩定，帶他恢復後，再帶往派出所製作筆錄，釐清案情，全案將朝強盜未遂、妨害公務等罪偵辦。