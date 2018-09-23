轉學生手機留在計程車忙報警 警方2小時內找回

2018-09-23 08:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕一名中市霧峰吳姓轉學生把iphone手機留在計程車，因剛轉學人生地不熟，便著急跑到派出所報案，警方鍥而不捨調閱監視器，2個小時之內就把學生的手機找到。

20日下午6點左右，一名霧峰區科技大學吳姓轉學生跑進霧峰分局吉峰派出所報案，表示從台中車站搭乘計程車回學校附近宿舍，不料到達目的地下車後，驚覺iphone手機疑似掉在計程車上，由於是剛轉學過去，對當地的地形不熟悉也疏忽未記住計程車編號、車牌及行駛路線，僅能提供大概車型及下車時間。

霧峰警分局吉峰派出所巡佐林志凱及警員邱珈銘，便進行相關路口監視器的調閱，但因為吳生所提供資訊有限，員警仍鍥而不捨擴大調閱下車地方圓500公尺內數10支路口監視器，細心分析行經必經路線監視器，發現該時段約有十部計程車經過。

經過初步篩選車型，有3台計程車極有可能為吳同學所搭乘，立即著手聯繫該3台計程車，第2台計程車時郭姓司機則表示是他載吳生，而吳生下車後，下一個乘客上車發現後座椅縫有一支iphone手機，即告知他，當他正要把手機拿到鄰近派出所時，正好接到吉峰派出所電話通知。

經確認手機型號及顏色後，確認是吳生所掉的手機，郭姓司機則是從北屯區開車載送吳生的手機回吉峰派出所。

郭姓司機約晚間8點左右將手機送回至吉峰派出所，吳生非常開心，感謝吉峰派出所員警的協助，能在短短2小時就找到手機，亦感謝熱心的郭姓司機不辭辛勞來回奔波，回贈一包紅包答謝。