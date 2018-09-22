3D列印手槍教父涉性侵 威爾森晚間10點搭機返美

2018-09-22 22:14

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕美國3D列印手槍發明人威爾森遭控與未成年少女性交易後入境來台，警方昨天在萬華找到他，由於威爾森的護照已經失效，遭移民署限令出境，移民署專勤隊人員今晚陪同他前往桃園機場，確認威爾森搭機離境，威爾森在搭機前全程保持緘默，不發一語。

威爾森晚間穿著黑色外套、T恤與牛仔褲，並戴墨鏡、口罩，在移民署人員陪同下，於傍晚抵達桃園國際機場，美國方面也派員前往桃園機場關切威爾森離境事宜。晚間9點移民署人員帶著威爾森通關前往候機室，搭乘晚間10點的長榮航空公司BR52班機返美。