美國性侵犯逃來台灣 早預訂文華東方3天2夜

台北文華東方酒店外觀。（記者陳恩惠攝）

2018-09-20 16:44

［記者陳恩惠／台北報導］3D列印手槍發明人威爾森（Cody Wilson），涉嫌性侵一名16歲少女，遭美國警方通緝後入境台灣，由於當時位置顯示入住台北文華東方酒店，台北市警局松山分局與外事警察據報，今天上午11時前往飯店調查，發現威爾森於本月7日中午已退房搭車離去，目前全面清查松山區內各大小旅館無所獲，將持續聯絡當日搭載的計程車司機釐清威爾森的行蹤，不排除調閱北市各路口CCTV全面清查。

由於移民署已證實威爾森在今年9月搭乘長榮BR11班機入境，經查這班機5日零時15分由美國洛杉機出發，6日清晨5時10分入境台灣，隨即前往文華東方入住，根據酒店的訂房資料，威爾森先行預訂5至7日入住3天2夜的訂房，可能因班機問題，直到6日清晨才抵達，7日中午12時準時退房，刷卡結帳後，於21分搭上計程車離去。

松山分局今天早上據報前往調查後，轄內松山、中崙、東社、三民及民有共5個派出所，立刻派出大批警力，分頭在各自轄內大小旅館全面清查，至傍晚為止，並未發現威爾森有入住情形，將持續依酒店提供的計程車號，聯絡司機詢問當日搭載的狀況，以便釐清威爾森的行蹤。