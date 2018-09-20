「你們賺到了」角頭落網起獲衝鋒槍、安毒與219萬贓款

2018-09-20 09:09

〔記者黃建華／高雄報導〕「找到我，算你們賺到了！」涉嫌持有槍械、毒品，綽號「阿風」的劉姓男子，前天深夜遭遇高雄市刑大和鼓山分局圍捕壓制時，態度從容，警方從其住處搜索起獲K-G9制式衝鋒槍、大批安毒與219萬餘元疑似販毒贓款，果然真的「賺到了！」警方正擴大追查槍毒來源。

高市刑大偵八隊長陳仁正今天上午召開破案記者會表示，劉男（49歲，有賭博、恐嚇、詐欺前科）平日活動於高雄市左營、鼓山區一帶，涉嫌擁槍自重，並持有大量毒品，案經刑大偵八隊（24分隊）獲得情資後，即與鼓山分局組成專案小組積極深入偵辦，並報請高雄地檢署檢察官李賜隆指揮偵辦。

經專案小組多日跟監埋伏，掌握犯嫌行蹤後，於9月18日深夜時分發現犯嫌「阿風」駕車外出，專案小組隨即部署警力一路跟監等待時機，趁「阿風」下車購物之際將其壓制逮捕。

劉嫌遭逮捕後即說：「能找到我，你們就賺到了」，警方於其住處執行搜索，查扣毒品安非他命8包（毛重約700公克）、KG-9型衝鋒槍1支、空氣槍2支、9mm子彈16顆、彈匣2個、槍管1支、毒品吸食器、電子磅秤、點鈔機、手機、贓款現金219萬5000元等贓證物，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例罪嫌，將劉男移送台灣高雄地檢署偵辦。

高雄市政府警察局刑事警察大隊偵查第八隊隊長陳仁正指出，年底選舉將屆，警察機關將持續強力打擊犯罪，掃黑、肅槍及持續鎖定中小盤毒販、校園周邊，以斷絕毒品流通管道，進而淨化選前治安。

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