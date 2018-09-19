女專科生遭擄丟包基隆八堵國小 嫌犯落網偵訊中

女學生12日遭擄後，隔天被丟包在八堵國小。（資料照）

2018-09-19 11:51

〔即時新聞／綜合報導〕馬偕護專一名18歲的林姓女學生，12日中午準備走回位於新北市三芝山區的租屋處時，遭到一名年約40歲的惡煞持球棒，痛毆後拖上車，並毆打林女逼問提款卡密碼，2小時後，女學生被歹徒丟在基隆八堵國小，獨自搭乘計程車回學校求救。

綜合媒體報導，淡水警方歷經一週蒐證後，策動嫌犯女友將其逮獲，40歲的簡姓嫌犯現已坦承犯案，據了解，簡嫌是在假釋期間犯案，目前仍在偵訊中。