警查貨車無功...15公斤冷氣 竟是老翁扛上單車載去回收

2018-09-17 15:09

〔記者黃良傑／高雄報導〕77歲陳姓老翁把拆下放騎樓的待修冷氣，誤認廢棄回收物，獨自扛起15公斤重冷氣，用腳踏車載走，失主和工人發現遭竊報警，新興警方調閱路口監視器，發現老人神力！涉嫌偷走冷氣機，找到陳翁時冷氣機已被拆解，賣資源回收商，警方今依竊盜罪函送老翁。

五福二路所今指出，15日接獲一家專賣甜點店家報案「冷氣主機」遭竊，警方到場了解、調查，維修工人表示，先將冷氣機拆下放在店門口，回頭再拆卸其他零件後，回到騎樓店門口，發現地上冷氣主機不翼而飛。

警方研判冷氣主機重量至少15公斤，欲竊取如此笨重的冷氣機，必須動用小貨車才方便運送。

警方調閱路口監視器，鎖定店家附近出沒的小貨車，企圖以車追人卻一無所獲，所幸眼尖員警察覺影像有一名騎腳踏車的老翁，腳踏車後座架上有一台冷氣主機，疑是失竊贓物，警方立刻改變追查方向，四處尋找這名老翁下落。

警方找了近百支監視器畫面，終於找到陳姓老翁下落，員警登門訪查，老翁手持挫刀坐在家門口，地上有一堆金屬碎屑，警方詢問老翁冷氣機下落時，他指向地上的金屬碎屑，表示「拾荒」搬來的廢棄冷氣機，部分已成鐵屑，拆解的部分已賣給回收商，換得3、400元，警方聽後頓時目瞪口呆。

老翁供稱搬走冷氣主機後，已將塑膠外殼拆除丟棄，再用挫刀磨掉包覆部分，拆解銅、鐵部分送到回收站賣錢，他辯稱自己以撿拾資源回收為生，看到該店門口廢棄冷氣機，以為是沒人要的廢棄物，才搬走準備拿去變賣換錢。

被害人見冷氣機遭「刣肉」（台語，拆解之意）不見蹤影，感到傻眼、難過，不能原諒陳姓老翁，警方今依竊盜罪嫌函送法辦。