恐怖！台中男子持鐮刀隨機砍人 2無辜路人受傷送醫

2018-09-17 12:57

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名罹患思覺失調症多年的38 歲黃姓男子，16日晚間騎腳踏車行經太平區一家超商時，懷疑在超商外聊天的謝姓少年（17歲）及溫姓男子（38歲）罵他，不分青紅皂白就持一把鐮刀朝2人猛砍，造成謝男右後腦遭砍傷，溫男右手腕也受傷，現場血跡斑斑，附近民眾聽到紛紛上前協助將砍人的黃男制伏並報警，黃男家人表示，他精神狀況不穩有幻聽狀況，警方已將他強制就醫，受傷的2名被害人則暫時不提告，不過附近民眾得知都說嚇死人！

台中市消防局和太平分局警方，昨天晚上7點47分接獲報案，指稱太平永成北路和永泰街口的7-11超商外發生砍人事件有人受傷，消防人員抵達時，發現謝姓少年頭部有一道約10公分撕裂傷，溫姓男子右手腕附近也有一處約5公分的傷口，另一名現場民眾表示持鐮刀砍人的黃姓男子，頭部也有約2公分的撕裂傷，所幸3人送醫都無大礙。

太平派出所副所長邱猷結表示，調查後發現，黃姓男子昨晚先外出吃晚餐，晚間7點多騎腳踏車行經住家附近永成北路的超商時，溫姓、謝姓被害人當時和幾個朋友在超商外喝飲料聊天，黃男靠近沒說話，突然持平時放在腳踏車前菜籃的鐮刀揮舞攻擊，兩人閃避不及頭部、手都被割傷。

因事發突然，從監視器可看到，當時附近聽到喊叫聲的民眾，紛紛上前協助，還有人隨手拿起超商外旗桿想幫忙，最後行兇的黃男被熱心民眾和隨後趕來的警方制伏。

黃男一開始向警方表示，因對方先罵他、挑釁才會持刀傷人，不過黃男父親表示，兒子約20年前精神開始出現不穩定，罹患思覺失調症狀多年，領有身心障礙手冊，平時有按時就醫、服藥，不過近來出現幻聽狀況。

太平分局警方表示，因受傷的謝姓少年和溫姓男子暫時不提告，除將砍人的黃男強制就醫，並已通報衛生單位，未來將加強列管，也會對附近加強巡邏，維護民眾安全。

相關影音