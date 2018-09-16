不查賭博案檢察長「下跪」道歉？北檢澄清是「鞠躬」

檢方指揮偵辦，今年5月搗破賭博電玩場，查扣近20廿年來單案最多的199台賭博機台。（資料照）

2018-09-16 13:40

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦獅子林電玩店賭博案，日前依賭博罪起訴業者張智君等14人；全案源於一名國中生寄信給北檢檢察長邢泰釗，提及父親沈迷賭博，搞得家破人亡，邢看完大為震撼；有媒體報導，指邢強調若不查辦將愧對社會，「要向國人下跪道歉」；對此，北檢今澄清指「下跪」一詞為誤植，應是「鞠躬」才對。

去年12月底，邢泰釗的首長信箱收到一名求救信，寄信者表示自己是住在北市萬華的國中生，有一天父親帶他去西門町看電影，影片才播到一半，父親就跑去獅子林電玩店賭博，他赫然發覺父親已深陷賭海，欠下一屁股債，家中經濟發生困境，原本和樂家庭陷入愁雲慘霧。

今年2月及3月間，邢泰釗再收到學生寄來的兩封信，提到父母離婚，賭博害得他家破人亡，不解為何業者始終沒被查緝，還能夠繼續經營。邢說，收到第一封信就立即指示北檢分案，要求務必將不法之徒繩之以法，「否則愧對社會」。

今年5月16日，檢警搜索獅子林商業大樓，查扣近20年來單案最多的199台賭博機台，以及賭金37萬餘元。經追查，該遊戲場4年前取得營業證，可經營娛樂及益智類機台，但業者私設密室及VIP房暗營賭博，還傳出一名楊姓富商沉迷該店，慘輸1億多元。

檢方考量主嫌張智君飾詞狡辯，向法院求刑2年，另現場負責人、換錢人員、其他員工等分被求刑1年、8月不等。

北檢發言人陳佳秀表示，為維護市民安和樂利生活，善盡除暴安良與維護治安的職務使命，全案由北檢檢察官、台北市警察局督察室、萬華分局共同合作，歷經長期辛勞波折後，終於查獲此一長期經營的賭博場所，北檢對辦案團隊所付出的辛勞，致上最大的謝意與敬意。