送磚車又出事！ 南投市區板車衝撞10多輛汽機車

2018-09-14 18:59
南投市許多汽車撞成一團情形。（記者謝介裕攝）
〔記者謝介裕／南投報導〕南投市區今天下午近6點下班交通巔峰時間，發生重大車禍，一輛滿載磚塊的大型板車，從嶺興路下坡路段一路往下橫衝直撞，造成4條道路至少10多部汽機車受損，場景如恐攻般，令人怵目驚心，目前已知造成2人受傷，其中1人有生命危險，肇事原因是煞車失靈？還是與超載貨物有關？有待警方進一步調查。
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南投市區發生重大車禍，滿載磚塊的大型板車造成市區交通大亂。（記者謝介裕攝）
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