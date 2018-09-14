投資及經營權糾紛 名媛厲馥華控告萬海總裁背信

2018-09-14 12:48

〔記者錢利忠／台北報導〕萬海航運集團總裁陳清治與名媛厲馥華，2015年在香港合夥成立PGC控股公司，到英國從事房地產開發專案，事後雙方爆發投資及經營權糾紛，厲馥華認為陳清治所寄的部分電子信件及信函來自台灣，認為台灣司法有管轄權，今天在律師李元德陪同下，向台北地檢署按鈴控告陳清治背信罪。

律師李元德表示，陳清治拿一個其實是不存在的借款，來當作股東抵償股款作價入股的方式，等於公司沒有拿到錢，卻讓所謂的債權人可以成為股東，陳清治身為公司的董事，已涉嫌背於公司所委託他的任務。

厲馥華表示，2015年4月她與陳清治合夥開立香港PGC控股公司，約定陳清治負責出資，她負責營運，陳占51%股權，她則占49%，後來在陳清治的規劃下，PGC在英國耿西島（Guernsey）註冊全資子公司MFIL，並在耿西島註冊MFIL的全資子公司TJCL，作為英國第一個房地產開發專案（珠寶峰景，位於伯明罕）的專案公司。

厲馥華表示，當時耿西島註冊的公司，在英國的房地產項目不用繳納企業所得稅，但2016年英國稅制改變，耿西島註冊的企業，在英國從事房地產開發的利潤須繳納20%企業所得稅；截至2017年1月1日，陳清治先後匯入150萬美元及704萬英鎊至香港PGC控股，其中150萬美元轉匯至中國上海運營總公司，704萬英鎊則轉匯到耿西島MFIL及TJCL公司。

厲馥華指出，2016年底，陳清治得知英國對耿西島註冊企業的稅法已改變，為規避可能發生的企業所得稅，即要求他的財務趙京紅（中國國籍，香港居留證），於2017年1月4日準備一份借款協議，出借方是怡春航運公司（賴比瑞亞註冊），借錢方則是香港PGC控股，額度是1000萬英鎊，年利率是4%，倒簽日期為2015年6月23日。

厲馥華表示，倒簽這份借款額度協議至2015年6月23日的目的，是讓陳清治在1000萬英鎊內的投資款，轉變法律屬性為借款；陳清治原是香港公司的投資人，反而成為香港公司債權人，出借方怡春航海公司則是陳清治所控制，他也擔任該公司董事。

厲馥華指控，陳清治此舉有2個用意，其一是為了逃稅，有了該份回溯日期的1000萬英鎊借款協議，利潤就可化身為1000萬英鎊的利息，在利息額度內無需繳納英國與香港的企業所得稅；其二則是為了侵吞她的利益。