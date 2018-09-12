范男沒有交通工具 自備鑰匙隨機偷車代步四處趴趴走

2018-09-12 14:22

〔記者歐素美／台中報導〕范姓男子缺乏交通工具，竟隨機偷取路旁機車代步，被害人報案，警方根據路口監視器畫面，鎖定有竊盜前科的范男涉有重嫌，10月巡邏時發現范男騎著竊來的贓車行經子區頭張路二段，隨即尾隨準備攔查，不料，范男騎到北屯區豐樂路與昌平東六街口時發現警方，竟棄車準備逃逸，結果因持有不明的機車鑰匙，百口莫辯，坦承竊盜，警方依法移送。

民眾車子停在家門口竟不翼而飛，於是向警方報案，台中市豐原分局頭家派出所調閱路口監視器深入追查後，發現竊嫌體形微胖、頭禿，且頭上有疑似開刀的疤痕。

本月10日，頭家派出所員警巡邏至潭子區頭張路二段時，發現1名疑似竊嫌的男子騎乘該輛失竊贓車，隨即不動聲色尾隨在後，該名男子騎到北屯區豐樂路與昌平東六街口，發現有員警尾隨準備攔查，立即棄車，假裝沒事準備離去，警方將他攔下盤問，男子卻答非所問，眼尖員警在其身上發現不明機車鑰匙，犯嫌見事跡敗露，才坦承機車是竊來的。

警方表示，范嫌（59）有竊盜前科，因沒交通工具，本月6日凌晨在潭子區頭張路二段130號前，發現被害人的機車，就持自備鑰匙直接啟動機車騎走，作為自己的代步工具，騎著贓車四處趴趴走，結果被巡邏員警查獲，依竊盜罪嫌移送。