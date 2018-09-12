男客加500「手動排毒」 還沒給錢、警察就衝場逮人

2018-09-12 10:01

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市余姓男子在仁武區某美容坊消費，替他按摩的許姓女子問他要不要加500元，可以多半套服務，余男點頭答應後，許女幫他「排毒完」後，余男還沒給錢警方就衝上門臨檢，一行人被帶回警局製作筆錄，美容坊的王姓負責人雖然喊冤，仍被法官依圖利容留猥褻罪判處徒刑4月。

判決指出，前年11月21日傍晚，余姓男子到鳳仁路上某美容坊消費，他先在1樓櫃枱付了1千元按摩費後，由店家引導他上2樓的房間裡等小姐；片刻後，許女現身，要求余男脫去全身衣物僅著內褲躺在床上，余男聽從指示上床後開始接受許女推拿。

沒多久，許女主動開口問他，要不要加500元可以多「半套」服務，余男答應後，許女拿出潤滑液開始幫他「排毒」，沒想到余男剛排毒完，就聽到門口有人敲門，仔細一聽，竟是「警察臨檢，請開門」。

警方入房後，看到余男幾近全裸，地上還有衛生紙等物品，當場將一干人等帶回警局訊後，余男也坦承花錢做半套，只是錢還沒付，警方就上門。

橋頭地院審理時，王姓負責人喊冤，辯稱幫客人做半套都是許女的個人行為與她無關，但許女卻反咬老闆，說她每次幫客人做排毒服務時，老闆還會多抽3成的錢，且潤滑液也是老闆買給她使用；法官認為，該間美容坊的房間裡都設有監視器螢幕可以顯示該店外狀況，如果只是單純從事按業，王女何必花鉅資購買監視設備，因此不採信她的說詞判有罪。