亂PO淹水吃「流水席」被移送 男癱軟：我不敢了！

社群網站瘋傳「暴雨中一群人站在淹水的椅子上吃流水席的畫面，地點就在彰化員林」，結果是假的，警方將亂PO者移送法辦。（警方提供）

2018-09-10 10:27

〔記者湯世名／彰化報導〕上月15日社群網站瘋傳一段「暴雨中一群人站在淹水的椅子上吃流水席的畫面，地點就在彰化員林」，當時員林地區淹水，不少人信以為真，但縣府澄清影片地點不在台灣，彰化縣警局科偵隊也著手調查，昨天將PO影片的台北市呂姓男子通知到案，呂男一開始辯稱「只是好玩」，但獲悉因觸犯社會秩序維護法被移送法辦時當場癱軟，直呼：「我不敢了！」

上月15日適逢農曆七月期間，臉書社團與LINE群組瘋狂流傳一段賓客在淹水區吃流水席的影片，相當狼狽，PO文者稱流水席地點就在彰化員林，堪稱「正港流水席」，由於當時彰化地區下大雨，員林市區也的確出現許多淹水情形，因此不少人信以為真，以為流水席地點就在員林市。

該影片PO出後引發議論，彰化縣政府獲悉此影片流傳，已影響公共安寧，立即出面澄清該影片地點不在台灣，推斷應該是在中國，日期與地點則不得而知。

彰化縣警局科偵隊主動介入調查並取得造假圖片、影片，再以圖追查社群網站使用者資訊，發現台北市的59歲呂姓男子涉嫌重大，昨天通知他到案說明。

呂男供稱，因當時新聞報導說員林地區有淹水，因此認為網路有關流水席的影片就發生在員林，在未經查證下，基於好玩的心態自行在影片中加註發生地在員林，再將不實訊息照片PO至社群網站群組與人分享，當時沒想到貼文會造成民眾誤會。

警方偵訊完畢將全案依社會秩序維護法，移送發生地的台北士林地院內湖簡易庭裁處，呂男得知因自己一時好玩竟觸法被移送法辦時，當場全身癱軟，直呼：「我不敢了！」

彰化縣警局科偵隊隊長董耀濱強調，呂男此舉已觸犯社會秩序維護法第63條第五項「散布謠言，足以影響公共之安寧者」，呼籲民眾勿以不實或造假影音資料、圖像任意發布在社群網站造成爭議。

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