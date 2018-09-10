69歲老男被控強吻30歲女 硬扯美式禮儀重判4月

旅居美國返台的69歲老男，被控強吻性騷30歲女子，他硬扯是美式禮儀，法官重判他4月徒刑。（情境照）

2018-09-10 03:00

〔記者黃良傑／高雄報導〕69歲旅居美國的陳姓男子，返台被控強吻小他39歲女子的嘴，陳男辯稱親吻是美國禮儀，反遭高雄地院法官打臉，反問為何探視86歲老婦親戚時，不行親吻國際禮？認定性騷擾成立，重判4個月，易科罰金12萬元，仍可上訴。

被告現年70歲、性騷擾案發生時69歲，被害人小玲（化名）當時僅30歲，把他當長輩、前輩。

判決書指出，被告陳男年紀比小玲大了39歲，2人沒有親戚關係，僅一般長輩、晚輩關係，2017年5月間，因獲女方贈禮致謝，便邀約她至屏東親戚家拿粽子，再前往屏東大鵬灣散步，再返回高雄前鎮住處，小玲欲離開時，被告趁她不及抗拒，雙手側抱並親吻嘴唇，小玲推開被告後下樓離去。

被害人事後感到不舒服，不料，被告竟LINE她稱「有種談戀愛的感覺」，小玲回被告只當他是前輩，被告才道歉「失禮之處！見諒！」，小玲返家後回想越覺噁心，憤而提告。

警方傳訊陳男調查，他辯稱旅居美國30多年，受到國外文化習俗及習慣影響，在美國當友人離開時，常有擁肩、親吻臉頰習慣，並沒有性騷擾的意圖，當時是要親吻小玲臉頰，禮貌性道別，因她一時驚慌移動了頭，才誤觸嘴唇一部分。

小玲表示2人相差39歲，被告曾約她3次，第1次是在夢時代吃飯後，開車載她到西子灣聊到凌晨1點，當天沒有任何身體接觸，沒感覺被告有任何情意，第2次邀約被她回絕。

因長輩（被告）請吃飯，小玲回送他酒，陳男約她去屏東，當時向他確認晚上10點前可回家才答應，2人到親戚家拿粽子，回程對方說要去大鵬灣看風景、散步，被告3次欲牽、勾小玲手和手臂，都被她抽開拒絕，前後20分鐘。不過，小玲因當他是長輩身分，後來還是讓他牽手，當時未察覺異狀，不料返回高雄就遭性騷，事後還說讓有戀愛感覺，令她感到噁心憤提告。

法官查知被告與小玲前幾次見面，均未有親吻道別，也自承當日到屏東跟86歲親戚老婦拿粽時，只有攙扶並沒有親吻臉頰，加上小玲指證陳男直接吻她嘴，認定被告只是狡辯，判刑4月，還可上訴。