男子壓力大揪團吸毒 被抓怪同學豬隊友

25歲鍾男近日因工作壓力大，約同學25歲陳男、21歲吳男共3人，一同到汽車旅館吸毒舒壓，卻不知行蹤早已遭警方盯上。（記者許倬勛翻攝）

2018-09-07 23:03

［記者許倬勛／桃園報導］桃園市大溪區25歲鍾男近期疑因工作壓力大，約25歲陳男、21歲吳男共3名友人，一同到汽車旅館吸毒舒壓，未料遭警方盯上，昨一舉查獲毒品，且陳男還是通緝犯，讓鍾男傻眼，向警方說「遇到豬隊友，怎麼這麼倒楣！」，警方依毒品危害防制條例等罪嫌將3人移送法辦。

大溪警分局落實「反毒通報網路」策略，昨下午5點許，例行性清查轄內旅宿業住宿休息名單時，發現轄內一間汽車旅館內登記住宿之人十分可疑，圳頂所所長黃愷琮立即率同仁前往查訪。

警方抵達現場後，敲門示意房內人員開門受檢，陳男一開門即飄出濃濃K他命及安非他命毒品燃燒氣味，進入房間查看後，發現房內除了25歲陳姓通緝犯外，還有毒蟲吳姓、鍾姓男子，桌上、地下更散置著違禁物品。

警方當場在該間房內，起獲安非他命0.34公克、K他命毒品1.75公克、安非他命吸食器1組，以及已摻有K他命粉末的香菸3支等證物，經了解，鍾姓主嫌與陳姓毒蟲為昔日同窗，昨天因工作壓力大，相約至汽車旅館內紓壓，沒想到昔日同窗竟為通緝犯，查獲時向警方表示，這次真的遇到豬隊友，實在有夠倒楣，以後不再吸毒了等語，讓現場警方啼笑皆非，全案已依毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦。

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