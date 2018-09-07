華山分屍案百日前夕 死者父親告柯文哲圖利

華山分屍案死者父親今控告台北市長柯文哲、都更處長方定安涉嫌圖利。（記者謝君臨攝）

2018-09-07 10:24

〔記者謝君臨／台北報導〕目前於台北地院審理中的「華山分屍案」，死者家屬指控台北市政府對此事「宣稱無疏失」，但真相迄今仍未水落石出，市長柯文哲欠家屬一個道歉、一個真相大白，今在命案百日前，至台北地檢署控告柯文哲、台北市都更處長方定安涉嫌圖利，盼能喚醒政府對於治安的重視，找回公平正義，找回安全台北。

死者家屬表示，政府要提供給我們公共安全的空間，這是絕對必要的，全台灣沒有一個地方像之前的華山草原那樣子的亂七八糟，違章建築、帳篷一大推，這是市府長期怠惰放縱的結果，讓他們肆無忌憚敢蓋這麼多違章建築，還縱容他們在那邊開補習班招生，才讓去上課的人被殺害。

死者家屬指出，在地里長已多次反映，提出警告，但市府都放任不管，什麼有行文8次勸導糾正，一般需要到8次嗎，8次表示放任不管，只是形式上行文，不實際作為，市府很多公權力都不行使，他希望在這件事情上，市府官員能負起法律責任，能積極作為，才不會有人再受害。

針對媒體提問，兇嫌陳伯謙辯稱是先殺人，再做不雅舉動，死者家屬低調回「尊重司法」，另稱因為陳已殺人滅口，好像是他講的就算數，一般的常識判斷應不會這樣，他如果是個大丈夫就敢做敢當。

至於是否與對方和解，接受陳下跪道歉，死者家屬則說，這麼久以來從未接獲對方訊息，他不曉得，要考慮一下，他覺得兇嫌手段太兇殘、殘暴了，「如果下跪道歉就可以沒有刑責，那需要法律、法院幹嘛？每個人殺人就下跪道歉就好了，還需要法律嗎？」

北院審理「華山分屍案」，昨提訊凶手陳伯謙，死者父母、妹妹到庭，被安排在隔離法庭保護，陳男當庭向法庭雙面鏡方向下跪磕3次頭說「對不起」跟家屬道歉，不被死者父親接受；要求陳男說出真相，別再避重就輕。

陳男庭訊時，宣稱死者先掐他脖子，他反擊不小心掐死她，殺人後一時心慌意亂以手指侵入死者下體。陳還當庭改口，聲稱他切除死者乳頭與外陰部，不是為了做標本，是因答不出檢察官的問話，才隨口說要做標本；法官追問為何要割性徵器官，他又支吾其詞沒給答案。

死者家屬委任律師李慧珠說，先姦後殺是性侵殺人罪，刑度重，恐難逃死刑，先殺後姦則是殺人罪與侮辱屍體罪，相對刑度較輕，陳男是在逃避刑責。