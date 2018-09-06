小心存款不翼而飛！網銀盜領集團暴力破解帳密盜247萬

2018-09-06 11:21

〔記者邱俊福／台北報導〕男子黃琪岳為首的網銀盜領集團，涉嫌以隨機電話號碼亂猜民眾Google帳號方式，侵入Google雲端取得被害人身分證件、金融往來資料及密碼等資料後，再假冒被害人，透過這些資料向變更網路銀行帳號、密碼等，轉走被害人存款，目前有2女被害人共被盜走247萬元，刑事局偵九大隊第二隊經多日追查，逮黃等8人到案，正清查其他被害人。

警方調查，31歲黃嫌，自稱原本以打零工為業，因近期腸胃不適，在友人告知可盜領存款的方法下，今年農曆年後，便開始犯案，順利破解數十個Google帳號、密碼。目前警方根據資料，發現除出面報案的2被害人，至少尚有5人以上，正了解中。

警方說，黃嫌以國內許多民眾以電話號碼作為Google帳號及密碼的習性，以暴力猜解方式破解不特定民眾Google帳號，登入Google雲端取得被害人存放於雲端的身分證件、金融往來資料及密碼等資料，再交由蔡姓女友、陳姓女友人假冒被害人，撥打電話予銀行客服，重設理財密碼。

黃嫌隨後登入被害人的網路銀行，透過理財密碼重設網路銀行帳號、密碼，而因透過網銀轉帳，銀行會以被害人手機電話號碼，發給「OTP」簡訊動態密碼，故該集團隨即再假冒被害人打電話給銀行客服，變更聯絡手機電話號碼，再以網路銀行操作轉走被害人存款時，收到「OTP」密碼，以此成功將存款轉到人頭帳戶，再交由車手提領。

今年6月底，2名女被害人於刷渣打銀行存摺時，驚覺存款被領一空，經向銀行申訴後，由銀行及被害人分別向警方報案，警方經組成專案小組追查，昨天前往北市、桃園市、台中市等警察局共同執行搜索，逮捕黃嫌與其蔡姓女友等8人到案，現場查扣筆記型電腦、手機、隨身碟、存簿、提款卡、詐騙用個資、安非他命等大批贓證物。