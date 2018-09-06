澎湖慈安養護中心火警 34名住客疏散1人傷

2018-09-06 09:16

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕收容多為行動不便長者的澎湖慈安養護中心，今日早上午突然傳出火警，養護中心依照平常演練機制流程，先將34位住客緊急疏散，並使用滅火器初步滅火，隨後由澎湖縣政府消防局接手控制撲滅火勢，僅有1人受到2度燙傷。

澎湖縣政府消防局調查指出，今日早上6時53分，位在白沙鄉中屯村99號的慈安養護中心傳出火警，由於養護中心內住客多是行動不便長者，消防局接獲報案後，緊急出動白沙分隊4車7人、湖西分隊1車2人、馬公2車4人、第二大隊1車1人，共8車14人，由副大隊長陳永春指揮搶救，火勢在7時19分完全控制。

當消防人員趕抵現場時，發現起火點在105號病房，已由中心員工使用滅火器初期滅火，現場火警感應器有動作，上午7時12分將1名朱姓男性傷患（約65歲、臉部、手掌背2度傷燙傷）救出，送往衛生福利部澎湖醫院急救，並無生命危險，其餘住客則由工作人員推往廣場，大家都心有餘悸，澎湖縣政府社會處社會福利科長薛皆音立即率領同仁前往了解慰問。

根據了解，澎湖邁向高齡化社會，現有1家公立、3家私立養護中心，由於大都收容行動不便長者，有鑑於台灣頻傳養護中心大火，奪去許多寶貴生命，因此消防局、社會局都積極要求養護中心進行演練，今日火警未釀成重大傷亡，就是平常訓練有素，遇到緊急事故時依照SOP流程處理。