女部落客怒控婚紗公司包庇 籲偷拍最大苦主勇敢出面

林姓女部落客現身控訴。（記者陳恩惠攝）

2018-09-05 20:28

〔記者陳恩惠／台北報導〕新北市永和區「為您好事」婚紗公司攝影師柯宇倫，日前與多名部落客到澎湖婚紗外拍，其中1名林姓女部落客沐浴時驚見黑色GoPro由隔鄰浴室伸出，意外揭穿柯男除了在澎湖民宿偷拍，連永和公司洗手間內都裝有針孔，由於被害人之一H姓女員工，將證據交出不僅遭解僱，還被C女股東控告散播不雅影片，部落客們得知相當不滿，林、郭女今天出面怒斥婚紗公司包庇又消極處理，表示將持續提告。

林姓女部落客在新聞曝光後，昨天晚間在臉書寫下過程，首先表示「沒錯，我就是其中一位當事人，就是沐浴中抓到現行犯正對我進行偷拍行為的被害人。」她表示，檢討攝影師固然沒錯，但是攝影師所屬的婚紗公司，原本承諾我們會聯合提告，並且資遣攝影師，給個公道，但幾個月下來，發現婚紗公司種種包庇行徑、說謊卸責，反過來提告受害人等行為，讓我們覺得是姑息養奸，決定把事情攤在陽光下。

林女說，我們和婚紗公司斡旋數月，對方許以三項承諾「秉公處理，卻隨意掰理由簡化攝影師行為、解僱攝影師並停止後續工作，卻私下改以論件計酬的方式聘請他、聯合提告，不但音訊全無還反過來解僱且提告被害人」的結果，卻是「全沒有」，指控婚紗公司行徑惡劣。

林、郭女說，婚紗公司的消極處理和不合理作為實在太令我們痛心，才勸說被偷拍最多片段的最大苦主、遭解僱的H姓化妝師勇敢站出來，同時表示她們已委請律師在8月16日寄發存證信函給WH婚紗公司，要求出面協商，也會把這場仗繼續打下去。