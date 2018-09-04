1天不到200人進出…超冷清機捷A20興南站 開發案10月開工

2018-09-04 16:32

〔記者謝武雄／桃園報導〕機場捷運通車一年多，雖然台北站每天進出5、6萬人次，但仍有車站周邊空空蕩蕩，其中，A20興南站1天進出竟然不到200人，被議員形容好像到了第三世界；對此，桃園市政府積極推動A20興南站區段徵收都市計畫，如今工程進入最後發包階段，完工後車站周邊將進入開發階段，改善車站無人進出的窘境。

桃園市長鄭文燦也多次批評，機場捷運周邊都市計畫開發跟不上捷運通車進度，導致機捷在上面行走，下面則是牽牛耕田的畫面；機捷進出人次最少的就是A20興南站，每天不到200人次，如今中央已經同意區段徵收計畫，市府也上網招標，預計10月即可開工，A20興南站區徵將打造成為美麗、人本的田園住宅區。

A20站區區段徵收工程基地範圍為機捷A20興南站周邊，北至桃園大圳、西至老街溪、東至新生路、南至生活圈計畫道路，共計53.93公頃，將以「田園綠社區」的構想出發，以低衝擊開發方式，儘量保留基地老樹植栽，建構綠色道路軸線，將興建8座各具特色的生態公園，現有40公尺寬中豐北路將拓寬為50公尺，兩旁設置人行及自行車道空間，妥善規劃排水管線、重整既有灌溉水圳、滯洪空間，引入綠色城市概念，設置共同管道、智慧街燈、防災系統等，區域內並保留國小及社會住宅基地，總經費13億3238萬元。