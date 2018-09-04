枋寮潛水好手「白毛伯」 疑海水站清淤溺水失聯

鄭錦福因為滿頭白髮還「變髮」，在當地頗有名。（記者陳彥廷攝）

2018-09-04 13:44

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東縣枋寮鄉水底寮當地享有盛名的潛水伕鄭錦福，昨天受僱於北勢寮海水供應站進行清淤，不過昨天卻傳出溺水，經過逾1天的搶救，至今仍未尋獲。

北勢寮海水供應站主委傅鳴煌表示，海水供應站因為沉澱池就是為沉淨、分離海水及泥沙，不定期會請鄭錦福前來清淤，清除時間花費8天到15天不等，因為日前大雨造成泥沙淤積加速，因此請他來清，昨天是本次清淤首次進入池中，雖已失聯超過1天，但義警消不放棄，仍進行搜救，家屬在現場已泣不成聲。

海軍陸戰隊退伍的68歲鄭錦福，因為善潛水，退伍後持續從事水下工作，因為常針對一頭白毛「變髮」，在當地頗有名氣，也曾登上媒體版面。

據悉，鄭男昨已清除了約2公尺的1個角落，雖然送氣管仍是送氣給鄭男，不過昨天下午傳出失蹤，義警消趕赴救援，不過至今已1天，仍未發現任何蹤跡，經鄉代林文央、王麗絨及立委莊瑞雄調度，已調來大型抽水機，並由海事工程人員配合沖起泥沙抽排，盼儘速找回鄭男。

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義警消正搜救鄭男。（記者陳彥廷攝）

義警消正搜救鄭男。（記者陳彥廷攝）

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