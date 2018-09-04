檢警查賄「六親不認！」 彰警出動反賄選宣傳車

2018-09-04 11:46

〔記者張聰秋／彰化報導〕離年底選舉近了，彰化縣過去選舉賄選、買票猖獗，為了不讓賄選惡質文化左右選舉結果，為了讓真正有理想、有抱負的候選人進入政壇，成為翻轉彰化的新力量，彰化縣警察局在縣內轄區8個分局同步啟動「反賄選宣傳車」，既呼籲所有候選人或樁腳不要心存僥倖，檢警查賄可是「六親不認！」更盼縣民一起反賄選，共同遏止買票歪風。

警方開始查察賄選，書名「買來的政權」一書作者之一的周馥儀，是前賴和基金會執行長、甫新任彰化縣政府文化局長，她從轉戰參選和美鎮長陳文彬接下文化局長新職，成為拚連任的彰化縣長魏明谷的縣府團隊新成員。

「買來的政權」由多名年輕人共同創作完成，書中揭露各種賄選手法，顯露傳統選舉買票文必須要被終結，彰化才有改變的機會，年輕人不希望彰化繼續因為賄選歪風沈淪，就要站出來反賄選。

彰化縣警察局長林順家表示，乾淨選舉風氣是警察責無旁貸的使命，為了持續加強民眾反賄選意識，警方不僅全力配合彰化檢方查賄動作，從這個月開始，警方同時出動反賄選宣傳車，穿梭縣內大街小巷，宣傳反賄選觀念及檢舉賄選方式，放送國、台語錄音帶，內容由分局長口述說明檢警反賄選、檢舉賄選方式，以及涉及賄選、收賄之刑責等等，加深民眾對檢警查察賄選絕不手軟，同時貫徹到底。

林順家指出，民眾勇於檢舉賄選，做功德也賺獎金，檢舉縣長候選人賄選有確實的證據，每案檢舉最高獎金500萬；檢舉縣議員賄選有確實的證據，每案最高獎金200萬；檢舉鄉鎮市長、村里長、鄉鎮市民代表賄選每案最高獎金50萬。

彰化縣警察局檢舉賄選專線（04）7619783或110報案專線，專人接聽受理。林順家說，從偵查到審理判決，以及領取檢舉獎金均全程保密檢舉人身分，民眾可放心。

今年11月24日地方公職人員選舉，彰化縣預計將選出縣長、縣議員、鄉鎮市長、代表、村里長共5種地方公職人員，席次高達987席，為縣內最大規模的地方選舉。