警察追到差點開槍！狂飆快20公里躲盤查 原因竟是...

2018-09-03 14:33

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警方今天凌晨發現一自小客形跡可疑盤查，未料對方竟加踩油門逃離，警方直覺有異沿後追趕，自小客則是一路亂竄加速狂飆還闖紅燈，期間警方唯恐造成其他用路人危險保持一定距離監控，同時呼叫線上警網支援，最後追了快20公里終於攔下，立即繃緊神經緊扣槍套喝令駕駛下車，沒想到跑給警察追的原因竟是「我沒駕照！」讓員警當場氣結又傻眼。

台中市第四分局南屯派出所今天凌晨3點多巡經龍富十路、永春東路口時，發現一輛黑色轎車停在路邊形跡可疑，趨前鳴笛示意盤查時，搭載20歲劉姓友人的18歲張姓駕駛突然加踩油門駛離，警方研判可能有酒駕或車內疑有不法沿後追趕，但轎車不但未減速反開始狂飆還沿路闖紅燈。

期間雙方一路從中彰快速道路、市政路、安和路、西屯路、中科路、廣福路，再追逐到烏日高鐵特區內，警方唯恐造成其他用路人危險，期間保持一定距離目視監控，同時呼叫所內線上警網支援圍捕，最後一輛警車停在高鐵東路快車道上擋住去路，這才讓自小客就範停車受檢。

此時警方如臨大敵立即扣緊槍套，喝令兩人下車受檢，未料清查車內與兩人身上並無違禁品，張男也沒有喝酒，劉男一臉無辜說，因為太疲倦在車上睡覺，直聽到警笛聲狂響才驚醒，不知道為什麼張男要跑給警察追，張男則表示因無照開車心虛才落跑，無厘頭的答案讓警方頓時傻眼氣結，最後依無照駕駛、交通違規舉發開罰。