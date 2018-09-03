國道1號楊梅段4車連環追撞 3男1女受傷送醫

未保持安全車距，國道1號4車連環追撞，肇事小貨車車頭、車身嚴重毀損。（記者李容萍翻攝）

2018-09-03 12:13

〔記者李容萍／桃園報導〕國道1號75公里南下楊梅往湖口內側路段，今日上午9時50分發生3輛自小客車與1輛小貨車的追撞事故，造成3男1女受困、受傷，桃園市消防局第二大隊楊梅分隊獲報派員救援，4位傷者皆意識清楚，救護人員立即給予傷者頸圈、長背板固定清洗傷口、包紮止血等急救處置後協助送醫，還好並無大礙。

國道警察初步調查，這起追撞事故是小貨車鄧姓駕駛（45歲），疑未保持安全距離，追撞前方自小客車，造成自小客車追撞前方的自小客車，而行駛在小貨後方的另一輛自小客車發現追撞事故，因煞車不及也撞上小貨車，小貨車闖禍後被兩車包圍，車頭、車身嚴重扭曲毀損。

救護人員到場將鄧姓駕駛、鄭姓（48歲）、陳姓（48歲，女）送往新竹湖口仁慈醫院，另一名劉姓（34歲）傷者，因為本身為血友病患者，需注射8號凝血針劑，因病情特殊需要，由救護車協助跨轄送往有此針劑的台北醫學大學附設醫院治療。

這起連環追撞佔用南下楊梅往湖口內側路段內線車道，事故於上午10時47分排除，但已造成車流回堵7公里，於近午南下車道恢復順暢，肇事原因另由國道警察進一步調查中。（12:59更新）

相關影音