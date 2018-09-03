賊騙投資電影 導演王毓雅衰被捲入

導演王毓雅衰被捲入詐欺案。（資料照）

2018-09-03 11:31

〔記者溫于德／台北報導〕26歲男子蕭亦凱，被控向一名王姓女子佯稱認識知名製片兼娛樂公司負責人王毓雅，可經由特殊管道、投資公司即將開拍的電影「敗犬女大人」；豈料取走200萬後竟無下文，挨告告詐欺。高等法院去年已依詐欺罪，判蕭男1年10月徒刑確定；民事部分，台北地院近日再判他應賠償未還餘款115萬元，可上訴。

無辜被扯進本案的王毓雅，據維基百科所載，1992年在美取得學位後返國，進入廣告公司擔任製片、導演等職務，後又赴香港、日本發展；再度返台後，王進入緯來體育台，負責編導NBA或瓊斯盃等比賽，而她當時也觀察台灣電影市場，認為國內電影應一別以往、需溶入商業元素，開拍第一部劇情長片「蛋」。

王毓雅2012年成立娛樂公司，卻無辜受害。

起訴書指出，蕭男雖承認有找王女投資電影、並收200萬元，但否認有詐騙情形；蕭解釋，電影後來因發生問題才未開拍，自己剛好需要用錢、才會挪用；殊不知，此一說法遭王女打臉表示，因輾轉認識電影界人士，經連繫詢問王毓雅、才知根本是騙局一場，公司也未曾收款200萬。

檢察官同時傳喚王毓雅作證得知，公司雖曾籌備「敗犬女大人」，但最後因故未開拍，不過始終不認識蕭亦凱，也未曾聽說蕭要投資拍攝；蕭最後依詐欺罪起訴。

刑事一審依詐欺取財罪判蕭男1年10月刑期，案經上訴，仍遭駁回確定。

民事部分，蕭男雖又抗辯，除已還款85萬外，剩餘欠款115萬及報酬已匯入另一中間人、好償還王女，仍未被採信，再遭照價判賠。