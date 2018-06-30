高市府犯罪預防宣導 有熊骨力、賽車、雷射槍對抗…

「我雄青春~熊守法」犯罪預防宣導活動特別規劃少年朋友參與時下最夯的「鈴鹿賽道樂園競速賽車」。（記者黃建華攝）

2018-06-30 10:56

〔記者黃建華／高雄報導〕放暑假了！高雄市政府暑期保護青少年，今天特別選在大魯閣草衙道舉辦「我雄青春~熊守法」犯罪預防宣導活動，高雄地區檢警首長齊聚一堂，共同宣示打擊犯罪、防制少年被害的決心。

高雄市政府執行107年暑期青春專案，今天特別在大魯閣草衙道，舉辦戶外大型犯罪預防宣導活動，由市府秘書長趙建喬帶領警察局何明洲局長，毒品防治局蔡秀玉副局長等市府團隊，與高雄少年及家事法院陳美燕院長、高雄地檢署周章欽檢察長及橋頭地檢署王俊力檢察長連袂出席，宣示大高雄打擊犯罪、防制少年被害的決心。

活動開場由星際大戰501軍團帶領貴賓進場，再由舊城國小「醒獅團」擔任開場表演，象徵年輕反毒生力軍，另特別邀請海軍陸戰隊樂儀隊共襄盛舉參與演出。

警察局長何明洲表示，青少年時期是人生發展中一段很重要的階段，為了讓青少年適度調節壓力，這場犯罪預防宣導活動規劃少年朋友參與時下最夯的「鈴鹿賽道樂園競速賽車」及「星際戰場團體雷射槍對抗賽」二項競賽，並設置補給站讓大家補充體力，現場警察局少年隊、婦幼隊、交通大隊及衛生局、高雄地院檢察署等均設有犯罪預防宣導攤位，設計懷舊彈珠檯、戳戳樂等闖關遊戲，藉寓教於樂強化少年守法觀念及預防被害知識，另還有大小朋友都喜愛的警察局「熊骨力」、婦幼隊人偶及警用大型重機與民眾互動拍照，讓參加活動者覺得是一個有吃有拿又有玩的犯罪宣導活動，大呼「真是賺到了！」