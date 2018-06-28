夫妻繫紅線中橫墜崖身亡 竟是巨陞董事長夫婦...

夫妻兩人躺在500公尺深山谷。（資料照）

2018-06-28 08:32

〔即時新聞／綜合報導〕台北市內湖區的62歲陳姓夫妻檔，25日離家出遊後音訊全無，家屬昨天報案協尋，花蓮警方在台8線中橫公路159.1公里處找到陳男車輛停靠路邊，夫妻2人則躺在500公尺深山谷，救難隊員垂降查看，發現夫妻身上疑套紅繩綁在一起，已明顯死亡。據傳，死者是巨陞公司董事長陳宏育與夫人范錦美。

綜合媒體報導，墜崖身亡的陳氏夫妻，是巨陞公司董事長陳宏育與夫人范錦美，兩人日前駕駛BMW X5到中橫散心，陳的兒子在期間曾接過媽媽電話，但沒講太久，之後再打回就再也沒人接，他擔心父母親安危，27日下午向內湖分局報案失蹤。

花蓮警方接獲通報，昨下午就在中橫西寶至豁然亭間找到陳男車輛，最後發現夫妻兩人躺在500公尺深山谷。警方指出，陳男車輛整齊停靠路邊，駕駛座車窗半開，車上還放有一罐零食及錢包、證件，暫時排除外力介入、遭人劫財，車內未留任何紙條。

由於墜崖原因仍不明，遺留諸多疑點，還有待與家屬進行筆錄，並調閱沿線監視器畫面，以釐清墜谷原因。另由於昨天夜色昏暗，今早才出動器材車吊掛遺體。

據了解，巨陞公司為紡織成衣業，公司資本額約500萬元，主要進行成衣貿易、外銷歐洲，工廠設在越南，2011年還成為慈濟榮譽董事。巨陞產品以戶外用品為主。