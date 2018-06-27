小學生勒索學長97次靠超強記憶寫出 2人是同村表兄弟

李生自白詳列向表哥勒索金錢的時間、次數、金額。（記者楊金城翻攝）

2018-06-27 18:29

〔記者楊金城／台南報導〕人小鬼大，台南市1名就讀國中一年級的13歲李姓單親少年，從小學五年級就常常向大他1歲的許姓表哥勒索金錢，恫嚇說「不給錢，你就死定了」，有時找其它2名少年助陣一起要錢，時間長達3年。

1個多月前，被害人許生才被老師發現被李生霸凌壓榨，通報校安處置，李生被約談時，嚇得在5張白紙上寫下完完整整97筆向許生勒索時間的「帳目」，未得逞的約50次再以紅筆劃除，粗估3年來勒索約6萬元。李生超強的記憶力，連老師也很驚訝，但行為不可取。

許生雙親報警處理後，警方日前依少年事件處理法和恐嚇取財罪將全案移送台南少年法庭審理。

李生就讀學校的校長說，案發後校方已為李生上法治教育、人際關係等輔導，矯正少年偏差觀念，目前情緒平穩，不希望李生因事件曝光受到傷害。被害的許生，也由學校進行心理輔導和陪伴，校長說，目前情況平穩。

警方是在5月初獲報這起校園霸凌勒索事件，許生的老師無意中發現他的書包內有一個電子手錶，許生回說是父親買給他的，不料老師一追問才發現不是這樣，內情不單純。

原來許生和李生同住一個村庄，是表兄弟關係，小學讀同一所學校，國中才讀不同學校，現就讀國中二年級許生（14歲），因身高只有140多公分，身材瘦小，才會被欺負。從小學時就被表弟李生盯上勒索錢財。

許生的阿嬤這才知道孫子常常伸手要千元大鈔，謊稱要繳書錢或補習費給學校，原來是遭李生勒索。許母也說家裡曾接到要其子還錢的電話。許生因李生放話恐嚇或帶人去堵他，心生恐懼，只好向家人騙錢或偷錢，再交給許生。

李姓少年遭調查時，認錯自白，供稱第一次在105年起向許生勒索100元，此後以買手錶、修車、抽菸等名目勒索金錢「漲價」到1、2千元，有時帶著讀小學六年級的2名少年助陣，有時許生身上有多少就拿多少，得手後平分花光。