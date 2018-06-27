美魔女人妻約砲玩3P 老公尾隨抓姦大混戰！

2018-06-27 00:08

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕人妻美魔女紅杏出牆，找援交約砲想嘗試3P，沒想到老公尾隨抓姦，演變成一場大混戰！

張姓人妻上約砲網站找刺激，而且同一晚找來兩名男子，想以每人2萬5000元代價玩3P，哪知半夜溜出門被老公林男發現、尾隨跟蹤，赫然撞破妻子援交醜事，拿出手機蒐證，過程中竟遭蔡姓約砲男搶走手機且打傷，怒控通姦、強盜與傷害；然檢方發現張女確實隱瞞已婚事實，上網約砲找3P全案不起訴！

美魔女的老公林男指控，蔡男去年4月透過網站認識化名「小雅」的妻子張女，明知她已婚仍約到某飯店嘿咻，經他發覺有異，為何妻子半夜偷偷摸摸出門，尾隨至飯店房間，而以手機拍攝二人相姦行為，蔡男惱羞成怒強取他蒐證的手機並毆打他，因此他控告蔡男通姦、傷害與強盜等罪嫌。

蔡男喊冤說，是張女主動傳訊息問要不要援交，且在微信上自稱是單身、想找刺激，所以想以2萬5千元價格約出見面，且於當晚用微信傳裸照取信於他，然而張女進門後一直要求把微信對話紀錄刪除，她說怕有紀錄，因拗不過她，開啟微信，張女就伸手搶過他手機刪除訊息。

偵訊中張女坦承在成人交友網站刊登想嘗試3P而認識蔡男，在微信聊天後約好要3P（兩男一女），且已談好價錢，所以約在飯店碰面，由蔡男先開房，她再找另一個男生前往，她告訴蔡男自己是單身，因此這部分檢方認為不構成通姦。

另蔡男辯稱，林男之所以會受傷，是因為他要報警時，林男拉他的手一直拉扯，並用右手揮拳重擊他左臉，他一直強調要報警，有事去警察局講，林男就一直抓他手機、一直揮拳。

由於林男並未具體說明蔡男以何種方式、力道傷害其何處身體部位，且於偵查中經合法傳喚未到，目前因另案遭通緝當中。且蔡男說林男當時一進房間就拿著手機要錄影，並打電話說要叫人來，他當時心生害怕，就將林男的手機撥掉，並沒有要搶他的手機。檢方認為蔡男對於林男手機並無不法所有的意圖，無法構成強盜罪，全案不起訴。