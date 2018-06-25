假愛情真詐騙！ 女業務中「連環計」遭詐近千萬

2018-06-25 10:16

〔即時新聞／綜合報導〕台南市一名面容姣好的女業務員，和自稱在香港高盛公司擔任高階主管的男子網戀。今年3月，男子說服女業務員掏錢投資，女業務員不疑有他，前後匯款近30萬美金。警方表示，詐騙集團施展「七分假、三分真」騙術，讓被愛情沖昏頭的女業務員情財兩失。

綜合媒體報導，40多歲女業務員，去年12月在與自稱在香港高盛公司擔任高階主管的男子在網路上認識、陷入熱戀，但兩人都未碰過面；今年3月，男子說服她投資公司，由於網路上確實能搜尋到該公司資料，女業務員不疑有他，便匯3萬美元至男子的香港帳戶。

銀行行員察覺該筆高額境外匯款不尋常報警，女業務員則拿出男子提供的「香港購屋證明」，堅稱自己是要投資不是遭詐，成功匯款。

今年4月，男子稱投資成功，獲利960萬美元，但須繳納1%的律師作業費，女業務員便向親友借錢籌出9萬6千美元匯往香港，至銀行匯款時，她再度出示男子提供的「房屋修繕明細」、「家具照片」，行員協助匯款。

直到女業務員最後籌不出另一筆38萬美元的款項、男子也就此失聯，她才知上當。女業務員此時已被騙走32萬8056美元（約新台幣984萬元）。

警方表示，詐團施展「七分假、三分真」騙術，假冒的高盛、控股皆為真實的公司，被冒用身分的律師也確有其人，詐騙集團還製造假的購屋證明，蒙騙行員與警方；經查，被詐騙的款項已全數匯往香港，女業務員被愛情沖昏頭，最終情財兩失。