另有所圖？ 3年輕女性包包被偷 現金沒了包包竟送到家

2018-06-25 00:19

〔記者陳鳳麗／南投報導〕遇到怪賊？還是竊賊另有企圖？南投縣草屯鎮有3名年輕女性到中山公園運動，放置在機車內或看台的包包被偷走，後來除現金不見外，其他的被送回其住處，擔心小偷還有其他企圖而忐忑不安。草屯警方研判，竊賊可能認為錢包內現金不多，把證件送回，失主就不會去報警。

南投縣草屯鎮中山公園運動場，本月份有3名前來運動的年輕女性的包包被偷，後來3人失竊的錢包、鑰匙被送回，有人將其放在住家的門口，錢包裡的現金拿走，失竊金額不多，數百元到1600元不等，而證件都在。

由於男性失主的證件和鑰匙都未被送回，只有女性失主有此待遇，讓這3名女生很害怕，擔心竊賊是否還有什麼不良企圖。

草屯警分局中正派出所副所長陳志偉表示，3位女性失主並未報案，研判竊賊應該了解現代人遺失現金的金額不多，若證件沒有丟掉，大多怕麻煩而不會去報案，因此依身分證上的住址送回證件。但不管是竊賊本人或請別人代為送回，現在路口或店家、住宅的監視器非常多，警方很容易追查到對象。

據了解，中正派出所已展開肅竊勤務，每天都排班在中山公園裡外巡邏，警方提醒民眾運動時最好不要帶包包，現金和手機放身上，水壺和毛巾就可放看台，竊賊多不會偷水滸和毛巾。

另草屯鎮公所也在1週前在中山公園門口安裝好監視器，有多支鏡頭拍攝，若有民眾想調閱這一週內的監視畫面，可與公所聯絡。