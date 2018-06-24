中山高嘉義段火燒車 車流緩慢一度回堵近2公里

2018-06-24 01:44
中山高嘉義段火燒車，幸駕駛及時逃出。（記者蔡宗勳攝）
〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣消防局今（24）日0時6分接獲民眾報案，指國道1號北上262.3公里處發生火燒車事故，立即調派大林、民雄、新港等分隊馳往救援。
消防局指出，現場為2部車輛（一部自小客、另一部自小貨）車禍引起火燒車發生，其中自小客起火燃燒，所幸自小客21歲男性駕駛及時逃離，只有肢體擦傷，由新港91送往大林慈濟醫院。
不過火燒車事件，造成該路段車流緩慢，一度回堵近兩公里。
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中山高嘉義段火燒車，幸駕駛及時逃出。（記者蔡宗勳攝）
〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣消防局今（24）日0時6分接獲民眾報案，指國道1號北上262.3公里處發生火燒車事故，立即調派大林、民雄、新港等分隊馳往救援。
消防局指出，現場為2部車輛（一部自小客、另一部自小貨）車禍引起火燒車發生，其中自小客起火燃燒，所幸自小客21歲男性駕駛及時逃離，只有肢體擦傷，由新港91送往大林慈濟醫院。
不過火燒車事件，造成該路段車流緩慢，一度回堵近兩公里。
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