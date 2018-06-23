好慘！男負氣離家被母報失蹤 收不到教召令又遭訴

男子被母親申報為失蹤人口已經夠慘，檢方再加一條妨害兵役起訴，法官判無罪！（記者蔡彰盛攝）

2018-06-23 17:57

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕江姓男子退伍後因與妻子離婚，也與父母鬧翻，憤而離家出走，甚至被母親申報為失蹤人口，因此無法收到教育召集令，而遭檢方依妨害兵役治罪條例起訴，然新竹地院法官認為檢方無法證明江男是刻意逃避教召，判決江男無罪。

檢方起訴指控，江男2014年3月退伍後，即未實際居住在新竹縣橫山鄉戶籍地，無故不依規定申報遷移後住居所，亦未與仍居住橫山戶籍址的家人保持聯繫，遭其母親通報為失蹤人口，致新竹後備指揮部所發2016年5月教育召集令無法送達。依妨害兵役治罪條例「後備軍人意圖避免召集處理，居住處所遷移，無故不依規定申報，致使召集令無法送達」罪嫌起訴。

江男坦承退伍後，因跟前妻離婚事件而與父母親發生衝突，即未實際居住在橫山戶籍址，且未依相關規定申報居住處所遷移，致本件教召令無法合法送達等情，惟堅決否認妨害兵役犯行，辯稱服役期間，休假時通常會回橫山戶籍址，後來因與父母親發生衝突，退伍後才離家未居住在橫山戶籍址，退伍後至本次教召之期間陸續在多處租屋居住；母親後來申報他為失蹤人口，並在本次教召期間經過後，才以臉書聯絡上他。

法官認為，後備軍人於退伍後多久會受第1次教育召集，並無具體明確時程可預見，難以認定江男因於接獲本件教召令通知前，未依規定申報其居住處所遷移，主觀上是出於意圖避免召集。

且江男已經是當過4年多的職業軍人，此次教召僅有5日，對於已有相當時日軍旅生活經驗的江男而言，工作或生活上之影響與適應相對甚微，且依一般人智識經驗，江男應無甘冒刑事責任，為避免為期僅5日的教育召集，而故意事先遷離居住處所，或不依規定申報實際住居所之理，最後判決江男無罪。