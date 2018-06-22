獨家》德安航空董座才遭收押 檢調今再搜索約談前董座

2018-06-22 15:58

〔記者陳慰慈／台北報導〕德安航空董事長郭自行被控長期做假帳，浮報機隊維修費及各項管銷支出，擴大虧損金額，10多年來詐領民航局補貼款逾5億元，昨被台北地院裁定收押禁見，檢調今再發動第二波行動，搜索涉案人住所等2處，並約談之前滯留海外未歸的德安航空戴姓前董事長等多人釐清案情，預計稍晚移送台北地檢署複訊。

為照顧離島偏鄉居民，民航局10多年來蘭嶼、綠島、七美、望安航線以招標方式評選航空公司經營，並給予虧損補貼。

然而，檢調卻接獲檢舉，指德安航空呈交的補貼計畫書中，有大量維修支出，但稽核員實際前往德安位於台東、高雄機場的維修機棚查核，卻未看到申報項目在執行。此外，德安申請的補貼款項目包山包海，除了人事成本外，董事長郭自行私人花費也被列入補貼清單中，疑似造假擴大虧損，儼然穩賺不賠。

據民航局統計資料顯示，自2005年起，德安航空每年獲得的補貼多數超過1億元，補貼款超過10億元，每年還有超過1000萬元獎勵金，德安浮報支出恐逾5億元。

本月20日，北檢指揮調查局新北市調查處，搜索德安航空台北總公司、台東豐年機場、高雄小港機場內的營運維修站，以及董事長郭自行汐止住所等8處，民航局專業人員也在搜索時協同比對相關文件，今再展開第二波搜索、約談行動。